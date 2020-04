Final Fantasy 7 Remake: un utente ha creato una replica della Buster Sword di Cloud

Final Fantasy 7 Remake si avvicina a debuttare sul mercato ludico e in occasione del suo lancio, un utente di Reddit ha ricreato una replica di altissima qualità della famosa Buster Sword, il famoso spadone utilizzato da Cloud all’interno del gioco.

L’utente SchwiftyProps ha infatti condiviso sul subreddit ufficiale di Reddit la riproduzione della Buster Sword creata con una stampante 3D, il risultato ottenuto è incredibile ed offre un livello qualitativo degno di nota sotto ogni aspetto. L’utente si è poi cimentato nel creare, oltre alla Buster Sword impegnata da Cloud in Final Fantasy 7 Remake, l’elsa dorata impugnata da Zack in Crisis Core. A voi il filmato in allegato realizzato dall’utente.

Entrambe le creazioni sono acquistabili sul sito di Etsy il cui prezzo ammonta dai 400 dollari per il mercato americano e canadese, mentre dai 470 dollari a salire per il resto degli altri paesi. Un regalo degno nota per chi amante dei cosplayer e della saga del grande classico di Square Enix. Infine ci teniamo a ricordarvi che stando a quando dichiarato dagli sviluppatori del gioco la storia di Final Fantasy 7 Remake sarà molto più approfondita attraverso le vicende dei personaggi principali.

Questo aspetto è stato reso possibile grazie all’inserimento del doppiaggio è sulla mimica delle espressioni facciali che andranno ad approfondire in Final Fantasy 7 Remake alcuni aspetti del carattere dei nostri personaggi nel corso della loro avventura. Il prodotto finale che arriverà sul mercato si preannuncia essere davvero di altissima qualità e curato nei minimi dettagli. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sul nostro sito potete leggere la la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake, la cui data di uscita è fissata al 10 di aprile. Come sempre rimanete sintonizzati per tutti gli ultimi aggiornamenti.