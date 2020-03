Final Fantasy 7 Remake: ecco perchè il sistema di combattimento è stato cambiato

Dopo 2 mesi decisamente molto lenti per il popolo di videogiocatori le prossime settimane si prospettano a dir poco incendiarie. Già solo durante il mese di marzo svariati titoloni tripla A invaderanno i nostri sistemi da gioco, facendoci “svegliare” dalla monotonia generale che è stata dominata dai primi mesi del 2020. Tuttavia uno dei giochi più attesi di questo 2020 uscirà durante il mese di Aprile. Ovviamente stiamo parlando di Final Fantasy 7 Remake che in questi giorni è tornato in “cima alla montagna”, rivelando sempre più dettagli.

Per quanto atteso non si può certamente negare che il progetto Square è stato visto in maniera negativa da certi fan della saga (e non solo). Uno dei principali fattori che ha fatto storcere il naso ai ammiratori del gioco risiede nel fatto che Final Fantasy 7 Remake sarà diviso in 2 o più “episodi”. Questa decisione però non è stata l’unica a urtare la visione generale dei fan su questo remake. Anche il combat system in tempo reale sembra non essere andato giù ai fan più accaniti, considerando questo cambiamento uno snaturamento della serie.

Per cercare di “calmare la folla” il Director del gioco Yoshinori Kitase ha dato una spiegazione più che plausibile a questo cambiamento. Stando a Kitase il combat system di Final Fantasy 7 Remake è stato cambiato principalmente per adeguare il gioco ai tempi più moderni. Questa “reinterpretazione” dell’opera originale non vuole essere un semplice “copia-incolla” con una grafica più pompata, ma vuole lasciare un segno esattamente come l’originale Final Fantasy 7. Inoltre, la scelta di cambiare il combat system è stata presa anche per “attrarre” la nuova utenza verso il prodotto.

Stando a Kitase stesso il sistema di combattimenti a turni di Final Fantasy 7 non è mai stato preso in considerazione. Il remake del titolo è nato già con l’idea di offrire un combat system più fluido e veloce. Sicuramente una scelta che continuerà a far storcere il naso ai fan più “hardcore” della saga ma che ha il suo senso logico a livello di marketing. Ogni saga tende ad evolversi e Final Fantasy 7 Remake è solo uno degli esempi più recenti.