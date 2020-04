Final Fantasy 7 Remake: data di uscita della versione PC svelata?

I fan di Final Fantasy 7 Remake sapranno sicuramente che il titolo è un’esclusiva limitata di PS4 per un anno, che, una volta esaurita, darà il via al lancio del gioco su altre piattaforme. Ed è proprio Square Enix che, tramite un video di ringraziamenti, potrebbe aver rivelato l’arrivo del gioco su PC.

Nel video è presente Yoshinori Kitase, lead producer di Final Fantasy 7 Remake, che celebra il rilascio del gioco e spiega i vari cambiamenti a livello artistico e di gameplay: il video mostra anche varie scene di gioco, e su una in particolare è possibile notare in basso il disclaimer “catturato su PC“. Di per sè, questa non è la conferma automatica che Final Fantasy 7 Remake arriverà su PC, Square Enix avrebbe voluto semplicemente non “ingannare” i giocatori sulla qualità grafica reale disponibile su console: tutti i giochi sono sviluppati su PC, quindi il disclaimer sarà stato inserito solo per respingere eventuali accuse di downgrade.

Tuttavia, in passato, Square Enix ha già pubblicato diversi titoli della saga di Final Fantasy su PC, per cui l’ipotesi del porting non è da scartare, ma questo non è tutto; cercando Final Fantasy 7 Remake sul sito di Instant Gaming, potrete notare che appare un link d’acquisto della versione per Steam, e cosa ancor più importante, il link ne rivelerebbe la data di uscita, indicata per il 10 aprile 2021, esattamente tra un anno, dunque. Manca ancora un prezzo e le specifiche tecniche dei requisiti minimi e consigliati.

Questi due leak renderebbero, a conti fatti, l’arrivo di Final Fantasy 7 Remake su PC molto probabile. D’altronde, soprattutto Instant Gaming non è nuovo a rivelare date di uscita e dettagli sui giochi. Resta da aspettare soltanto un annuncio ufficiale da parte di Square Enix, sebbene con tutti gli indizi che abbiamo già a disposizione, servirebbe solo a dar conferma a quanto in parte già sappiamo. Diteci, voi fan di Final Fantasy 7 Remake, sareste interessati ad un porting del titolo su PC?