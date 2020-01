Final Fantasy 7 Remake rimandato, ecco la nuova data di uscita

Qual è uno dei giochi più attesi per marzo 2020? La risposta di molti sarà Final Fantasy 7 Remake, il vecchio – nuovo gioco di Square Enix che promette di farci rivere le avventure (o almeno una parte) di Cloud e dei suoi compagni. Purtroppo ora non possiamo più dirlo poiché Square Enix ha annunciato ufficialmente di aver rimandato il gioco di ruolo a una nuova data.

Precisamente, Final Fantasy 7 Remake era atteso per il 3 marzo 2020. Ora, è stato spostato a circa un mese dopo, ovvero il 10 aprile 2020. Sarà sempre disponibile in formato PlayStation 4 con esclusività per un anno. Poco sotto potete trovare il messaggio condiviso da Yoshinori Kitase, producer dell’opera.

“Sappiamo che molti di voi attendono molto il rilascio di Final Fantasy 7 Remake e attendono con pazienza di vivere l’esperienza sulla quale siamo al lavoro. Per poterci assicurare di darvi un gioco che sia in linea con la nostra visione e con la qualità che i fan si aspettano e meritano, abbiamo deciso di spostare la data di uscita al 10 aprile 2020.”

“Si è trattato di una decisione difficile, necessaria per darci qualche settimana extra per applicare gli ultimi ritocchi al gioco e darvi la migliore esperienza possibile. Io, a nome di tutto il team, voglio scusarmi con tutti, in quanto so che che questo significa per voi dover attendere ancora di più prima di avere tra le mani il gioco. Vi ringraziamo per il vostro supporto e la vostra pazienza. – Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy 7 Remake.”

Un ritardo di circa un mese è spiacevole, ma di certo i fan sapranno attendere. Diteci, cosa ne pensate?