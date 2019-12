Final Fantasy 7 Remake, è in arrivo una demo secondo un leak

Uno dei titoli più attesi del prossimo anno, se non forse il più atteso, è senza ombra di dubbio Final Fantasy 7 Remake, con l’opera di Square Enix che promette di riconquistare i vecchi appassionati della saga e al contempo catturarne di nuovi. Un’operazione sicuramente non semplice ma che, visto il grande hype generatosi per il titolo, potrebbe anche andare a buon fine.

Ad agitare nuovamente le acque intorno al progetto è questa volta un leak che vorrebbe una demo dell’opera rilasciata a breve. Un’eventualità che, se confermata, manderebbe letteralmente in visibilio numerosi giocatori e che ci permetterebbe di mettere le mani anzitempo su una piccola porzione dell’atteso titolo.

A rilasciare questa indiscrezione è stato Gamstat, un sistema che traccia le API del PlayStation Network e che, durante la sua attività, ha scovato dei segni di una demo di Final Fantasy 7 Remake. Sebbene non sia stata trovata una data di uscita ben precisa, a quanto pare quanto emerso sembrerebbe portare verso un lancio a breve della demo. Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni, vi invitiamo a prendere quanto appena letto con le pinze, ma, a onor di cronaca, è giusto riportare come in precedenza Gamstat si sia rivelato fautore di indiscrezioni poi rivelatesi veritiere, vedi ad esempio il recente annuncio di Resident Evil 3. Per saperne di più, quindi, ci sarà semplicemente da aspettare ancora qualche giorno.

Final Fantasy 7 Remake, in ogni caso, sbarcherà inizialmente in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 3 marzo 2020. Ancora pochi mesi, insomma, e potremo finalmente mettere le mani su questo attesissimo progetto di Square Enix.