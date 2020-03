Final Fantasy 7 Remake: scaricando la demo si ottiene un tema gratis, ecco come

Quest’oggi è finalmente stata resa disponibile la demo di Final Fantasy 7 Remake, il vecchio-nuovo gioco di Square Enix in arrivo fra circa un mese sulle nostre PlayStation 4. Noi di GameDivision abbiamo avuto modo di provare, inoltre, ben tre ore del gioco e ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima (che potete vedere in formato video poco sotto). Le sorprese del giorno, però, non sono terminate: la demo infatti ci permette anche di ottenere un tema gratuito per PlayStation 4.

Tramite il PlayStation Store è possibile infatti leggere che, scaricando la demo entro l’11 maggio 2020, si è idonei a questo regalo: in che modo lo si ottiene? Oltre a fare il download della demo, non si deve fare null’altro: il tema gratis di Final Fantasy 7 Remake non è però già disponibile in questo momento.

Viene infatti segnalato che il tema gratuito di Final Fantasy 7 Remake sarà rilasciato a partire dal 10 aprile 2020, ovvero il giorno di uscita del gioco di ruolo. Bisognerà quindi ancora attendere prima di poter avere accesso al regalo di Square Enix, ma siamo certi che i fan sapranno attendere.

Nel frattempo, potete leggere la nostra anteprima nella quale vi spieghiamo che il gioco “ha confermato quanto di buono già speravamo di trovare in Final Fantasy 7 Remake: apriremmo un dibattito infinito sulla possibilità di ritrovarci dinanzi al miglior capitolo della saga o comunque a uno dei migliori, ma è indubbio che fosse quello che più di tutti meritava un remake. Il settimo capitolo della serie di Hironobu Sakaguchi, d’altronde, ha segnato un passaggio epocale per il videogioco e per Squaresoft stessa, che non poteva non essere il titolo più atteso dai fan del genere.”