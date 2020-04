Final Fantasy 7 Remake: svelata la dimensione dei file di gioco

Da quando è stato annunciato che la prima parte di Final Fantasy 7 Remake si sarebbe svolta completamente a Midgar, molti giocatori avevano mosso la preoccupazione riguardo a una mole di contenuti non del tutto soddisfacente, almeno sulla carta. Square Enix in risposta a questi dubbi ha voluto sostenere che ogni parte di questo progetto sarà longeva quanto un capitolo principale della saga di Final Fantasy, e adesso la conferma a queste dichiarazioni arriva direttamente dalle dimensioni dei file di gioco.

A causa delle preoccupazioni sulle spedizioni a causa dell’attuale pandemia di COVID-19, Square Enix ha dichiarato qualche giorno fa di aver spedito il gioco in anticipo in Europa e in Australia, il che significa che molti giocatori hanno già il gioco tra le mani. Una di queste persone, è l’utente RedMakuzawa che su Twitter ha pubblicato un’immagine della copia fisica di Final Fantasy 7 Remake. nel retro della confezione è possibile vedere come i file di gioco avranno una dimensione di almeno 100 GB.

ITS REAL. HOLY SHIT.

ITS ACTUALLY REAL. pic.twitter.com/0oVhpD8yvo — Miraculous Maku (@RedMakuzawa) April 1, 2020

A quanto pare sì, ci sarà bisogno di una grossa quantità di spazio libero per poter giocare all’attesissimo remake di Final Fantasy 7. Questi dati sembrano quindi mettere il cuore in pace a quegli appassionati che speravano di trovarsi davanti a una produzione di grandi dimensioni, e sembra che, dati alla mano, Square Enix sia stata di parola.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà il prossimo 10 aprile in esclusiva temporale su PlayStation 4, mentre, dopo un anno dal rilascio il titolo arriverà anche su Xbox One e PC. Cosa ne pensate delle dimensioni dei file di gioco del remake di Final Fantasy 7? Vi aspettavate una dimensione minore o è in linea alle vostre predizioni?