Final Fantasy 7 Remake è esclusiva temporale PS4: ecco fino a quando

Marzo 2020, al pari di quasi ogni marzo degli ultimi anni, sarà denso di uscite di valore. Se chiedessimo al pubblico di tutto il mondo di nominare i giochi più interessanti in arrivo, di certo molti citerebbero Final Fantasy 7 Remake, la vecchia/nuova fantasia finale di Square Enix, ora in formato action (ma non solo). I mesi passano e, finalmente, arriva un’informazione molto importante.

Square Enix ha infatti rilasciato la copertina ufficiale del gioco, con tanto di loghi: questi ultimi sono la parte più importante, poiché ci permettono di scoprire che Final Fantasy 7 Remake sarà esclusiva PlayStation 4 fino al 3 marzo 2021, ovvero per ben 12 mesi visto che il gioco è in uscita il 3 marzo 2020. Come potete vedere nell’immagine qui sotto, è riportato il logo “Play First on PS4”, con tanto di data precisa legata all’esclusività.

Tutto questo, però, non ci dice su quali altre piattaforme potrebbe essere rilasciato: una versione PC è la più probabile, ma di certo non è da escludere una versione Xbox One. Non dobbiamo però dimenticare che, a marzo 2021, la next-gen sarà già nelle nostre case, quindi è possibile che Square Enix voglia optare direttamente per una versione PS5 e Xbox Scarlett, magari con qualche piccola miglioria tecnica concessa dal nuovo hardware. Per ora si tratta solo di speculazioni, quindi dovremo attendere nuove informazioni ufficiali in merito. Probabilmente potremo scoprire altro dopo l’uscita.

Nel frattempo, però, diteci: voi cosa ne pensate? Come sappiamo da tempo, questo è solo il primo episodio di Final Fantasy 7 Remake e il successivo è già in sviluppo: questa divisione di un gioco bene o male già noto a tutti vi infastidisce, oppure credete che ciò permetterà di creare un gioco migliore? L’esclusività vi spiace? Su quale piattaforma vorreste giocare il primo capitolo?