Final Fantasy 7 Remake: ufficiale, è entrato in fase Gold

Possiamo tranquillamente affermare che questo primo lunedì del mese è stato sicuramente il giorno di Final Fantasy 7 Remake. Tanto si è detto di questo capitolo e tanto si potrà dire in futuro sino a quando non potremmo metterci mano definitivamente. Se proprio questa mattina Square-Enix ha pubblicato la demo giocabile sullo store PlayStation, in queste ore il director in persona Tetsuya Nomura ha confermato che il titolo è entrato ufficialmente in fase Gold e che quindi non subirà nessun tipo di rinvio.

Una notizia che sicuramente farà felici tutti gli appassionati che, finalmente, possono dormire sonni tranquilli. Ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake doveva essere rilasciato proprio domani, ma qualche tempo fa fu rinviato al 10 aprile generando non poco malumore. Il director del titolo ha concesso una intervista a 4Gamer dichiarando proprio quanto segue. ““Va tutto bene adesso. Ci serviva un po’ di tempo in più per alcuni miglioramenti, ma il gioco è già andato in fase gold e non ci sarà un altro rinvio“.

Dopo aver sentito queste parole, e diverso tempo fa quelle di Kitase che dichiarava che Final Fantasy 7 Remake aveva superato anche le sue aspettative, non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Possiamo comunque riscaldarci giocando e rigiocando la demo che vi invitiamo a scaricare entro l’11 maggio 2020 così avrete la possibilità di ricevere un tema gratuito riscattabile proprio il 10 aprile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Contenti di sapere che Final Fantasy 7 Remake è entrato ufficialmente in fase Gold? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Square-Enix.