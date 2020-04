Final Fantasy 7 Remake: giocatori spiazzati per il finale, Kitase fa chiarezza sul futuro

Manca ormai un giorno dal rilascio ufficiale di Final Fantasy 7 Remake, ma a causa dell’epidemia da COVID-19 che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, l’attesissimo titolo può essere già giocato da diversi giorni. Alcuni utenti hanno finito il gioco e molti di questi stanno discutendo sul finale di questo primo episodio. Non preoccupatevi, non faremo nessun tipo di spoiler in questa notizia riguardante l’atto conclusivo di questo ottimo prologo delle avventure di Cloud e compagni.

La difficoltà di spedizioni e distribuzioni, come ben sappiamo, ha portato Square Enix ad attuare una scelta drastica e cioè di far partire le consegne prima del tempo prestabilito, invitando inoltre a tutti gli appassionati ad evitare di fare qualsiasi tipo di spoiler. Final Fantasy 7 Remake risulta un ottimo inizio di questo particolare progetto che ricordiamo non sapere effettivamente di quanti episodi sia composto. Nonostante la sua natura che a molti ha fatto storcere il naso, il titolo sembra promettere molto bene per il futuro, Kitase ha deciso di intervenire e dire la sua sul futuro di Final Fantasy 7 Remake.

“I fan hanno atteso 23 anni per questo gioco, e sono felice del fatto che siamo finalmente riusciti ad offrirglielo. È un titolo completo che a tutti gli effetti può essere apprezzato anche in maniera autonoma, ma la sua storia è ben lontana dall’essere conclusa. Con questo primo gioco, abbiamo mostrato che c’è un grande potenziale per il futuro, e abbiamo incluso molti indizi su quello che accadrà in seguito. Non vedo l’ora di conoscere le teorie che i fan condivideranno sui social media in merito a ciò che potrebbe avvenire da ora in avanti. Manterremo i contatti con il pubblico, così da far crescere insieme questo progetto”. Kitase in sostanza ha deciso di tranquillizzare i fan a cui non è piaciuto il finale dichiarando che la storia non è conclusa e più avanti potrà succedere qualsiasi cosa, sottolineando ancora una volta come questo progetto sia stato creato soprattutto per gli appassionati che lo hanno richiesto a gran voce.

Vedremo quindi cosa ci aspetterà il futuro, e soprattutto di quanti capitoli sarà composto. Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa ne pensate di Final Fantasy 7 Remake? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.