Final Fantasy 7 Remake: ecco un gameplay dalla Gamescom 2019

Final Fantasy 7 Remake si mostra in un nuovo gameplay di ben sedici minuti direttamente dalla Gamescom 2019: ecco a voi tutti i dettagli.

I giorni della Gamescom sono sempre densi di novità provenienti da tutto il mondo. Tra una sfida multigiocatore su Call of Duty e una partita a Battletoads, c’è anche tempo di andare sullo showfloor e mettersi alla prova con Final Fantasy 7 Remake che, per la prima volta in assoluto, approda sul territorio europeo. Il canale Twitch LeStream ha da poco trasmesso proprio una sessione di gioco con l’opera di Square Enix, che è poi stata condivisa da Gematsu.

Come potete vedere nel video qui sotto, si tratta della stessa sezione già messa in mostra all’E3 2019, con la differenza che in questo caso possiamo vedere una sequenza non montata. Certo, il filmato è offscreen, quindi la qualità non è delle migliori, ma si tratta di un ottimo antipasto in attesa del rilascio del trailer di gameplay ufficiale che probabilmente Square Enix rilascerà in questi giorni.

Final Fantasy 7 Remake propone, come potete vedere anche nel filmato, una struttura ibrida: il gioco in tempo reale, dal taglio discretamente action, può essere approcciato con più tattica e calma sfruttando una pausa o, per meglio dire, un rallentamento dell’azione che ci lascia un po’ di tempo per guardarci attorno, selezionare la mossa o l’oggetto migliore e decidere quale bersaglio colpire. Potremo inoltre controllare tutti i personaggi del team, non solo Cloud.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020 su PlayStation 4. Per ora non ci sono conferme per altre versioni: diteci, vi piacerebbe giocare al “nuovo/vecchio” titolo di Square Enix su Xbox One, PC o Google Stadia?