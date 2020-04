Final Fantasy 7 Remake, la guida completa

Uno dei capitoli più belli e entusiasmanti della saga Square Enix è tornato con un carico di segreti tutto da scoprire. In questa guida completa di Final Fantasy 7 Remake vi mostreremo come sbloccare tutti i trofei del gioco portando a termine le numerose missioni di Midgar. Inoltre scoprirete anche dove trovare le armi più potenti di tutti i personaggi, come ottenere Materie ed Evocazioni, abbattere i Boss Segreti e molto altro ancora.

Ecco tutti i contenuti della nostra guida al 100% del gioco:

Final Fantasy 7 torna dopo oltre 20 anni in un remake dal comparto tecnico sbalorditivo che aggiorna e migliora la formula del combattimento a turni tanto cara alla saga. Il gameplay, infatti, perde un po’ dei suoi tecnicismi in favore di un un setting molto più votato all’action e alla spettacolarità dell’azione, senza però abbandonare il fascino della strategia, cuore pulsante dell’intera saga. Ritornare a Midgar dopo tanti anni è un’emozione unica che sa colpire nel profondo il fan più accanito, vista l’enorme quantità di dettagli aggiuntivi e personaggi che entrano nel cast degli NPC di questo remake, ma che sa stupire anche un novizio che può riscoprire con occhi vergini un titolo che ha fatto la storia dei videogiochi.

Dal 1997 ad oggi di cartucce e dischi nelle console ne sono passati, eppure Final Fantasy 7 sembra non aver perso nemmeno un pizzico della sua magia. Peccato solo che questo remake contempli solo la prima parte del gioco originale. Dovremo quindi aspettare ancora parecchio per esplorare totalmente la storia di Cloud e compagni, ma siamo certi che Nomura e Kitase sapranno accompagnarci in un viaggio indimenticabile.