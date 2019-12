Final Fantasy 7 Remake: nuove immagini svelano evocazioni, abilità e personaggi

Uno dei giochi più attesi dai giocatori di tutto il mondo è Final Fantasy 7 Remake, che sarà disponibile su PlayStation 4, come esclusiva temporale, a partire dal 3 marzo 2020. L’attesa non è molto lunga, ma per allietarla possiamo godere delle ultime novità condivise da Square Enix. Lo sviluppatore ha infatti rilasciato una serie di screenshot e di nuove informazioni sul gioco tramite Famitsu.

Come potete vedere poco sotto, abbiamo modo di vedere i principali antagonisti di Final Fantasy 7 Remake, ovvero Sephiroth, il Presidente Shinra, Heidgegger e Roche. Quest’ultimo è un Soldier di terza classe che ha abbandonato i suoi doveri e ama le moto, la velocità e la competizione. È comunemente noto come “Speed Junkie”. Di rado viene amato dagli altri.

Abbiamo modo di vedere anche le capacità di combattimento di Aerith, incluso il suo attacco standard (si esegue premendo quadrato e può colpire nemici su larga scala), l’abilità “Tempest” (si attiva con triangolo e può essere caricata per aumentare la potenza ed eseguire molteplici esplosioni), “Soul Drain/Aspir” (che assorbe gli MP dei nemici) e “Lustrous Shield/Shield of Light” (che blocca i proiettili e causa danni al contatto).

Inoltre, gli sviluppatori di Final Fantasy 7 Remake hanno ricreato Midgar per poter rendere la storia del mondo di gioco e dei personaggi ancora più profonda. In questo rifacimento troveremo più dettagli e nuovi episodi che descriveranno la vita dentro la città. Ad esempio, nel cimitero dei treni ci saranno nuovi dialoghi, completamente assenti nella versione originale.

Possiamo vedere anche Shiva, una delle invocazioni del gioco, la quale ha dalla propria varie abilità di tipo ghiaccio (ovviamente). Le immagini mostrano anche il quartier generale della Shinra, al centro di Midgar: sarà possibile esplorarlo tramite ascensore o tramite le scale di emergenza. Diteci, cosa ne pensate di Final Fantasy 7 Remake? Quando svelato fino a questo momento vi incuriosisce?