Dopo Final Fantasy 7 Remake Kitase vorrebbe lavorare a quello di Final Fantasy 5

Final Fantasy 7 Remake è indubbiamente uno dei titoli più attesi dell’anno. In questi giorni Square-Enix ha deciso di rilasciare una demo scaricabile sul PlayStation Store, per dare così un primo assaggio di quello che ci aspetterà in attesa del rilascio ufficiale che ricordiamo essere il 10 aprile. Per chi ha potuto provarla ha visto quanto il gioco sia cambiato, sia sul fattore del gameplay sia su quello grafico. Molti utenti si stanno ormai domandando da diverso tempo se questo sarà il primo di una lunga serie di capitoli che verranno “svecchiati” a distanza di anni dal loro rilascio.

A chiederglielo sono stati i colleghi di GameReactor.eu che hanno potuto intervistare Kitase. Il director di Final Fantasy 7 Remake ha quindi risposto alla domanda ed ha precisato che si tratta soltanto di un suo desiderio e quindi non c’è nulla di ufficiale a riguardo. Se potesse scegliere, ha detto, sceglierebbe Final Fantasy 5, qui di seguito vi lasciamo le sue dichiarazioni ufficiali.

“Ok, per prima cosa dovete promettermi che non scriverete un articolo dicendo che Square-Enix sta sviluppando il remake di un altro Final Fantasy. Si tratta di una mia opinione. Il primo Final Fantasy a cui ho lavorato è stato Final Fantasy 5. Questo episodio non è stato ricreato con un approccio un po’ più realistico, per ora, quindi penso potrebbe essere interessante vederne un remake, un giorno“. Ovviamente come ha detto il director, non si tratta di una notizia ufficiale ma di un suo pensiero. Sarebbe comunque meraviglioso se un capitolo datato come Final Fantasy 5 venga svecchiato, calcolando che il titolo è uscito originariamente per SNES nel lontano 1992. Sicuramente si tratterebbe di una buona idea per far avvicinare quegli utenti che non hanno potuto avvicinarsi ai primi capitoli della serie.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate anche voi che venga sviluppato un giorno il remake del quinto capitolo? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le notizie relative a Final Fantasy 7 Remake.