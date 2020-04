Final Fantasy 7 Remake: trapelata in rete la lista Trofei

Mancano ancora diversi giorni alla pubblicazione ufficiale di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation 4, eppure questa mattina in rete è stata avvistata la lista dei Trofei sbloccabili in-game. A darne notizia è stato PowerPyx, il portale specializzato nelle guide per coloro che vogliono cimentarsi nella conquista di Obiettivi e Trofei. Stando a quanto pubblicato la lista di Final Fantasy 7 Remake conterrà 54 trofei sbloccabili, suddivisi nella varie categorie:

44 Trofei di Bronzo

7 Trofei d’Argento

2 Trofei d’oro

1 Trofeo Platino

Per evitare eventuali spoiler non andremo a descrivere nel dettaglio ciascun trofeo, possiamo solamente dirvi che alcuni di questi saranno collegati a delle attività da svolgere. Prima di concludere vi ricordiamo che in questi giorni Square Enix ha comunicato che il titolo rispetterà la data di uscita nonostante l’emergenza coronavirus, inoltre ha fatto sapere di aver spedito in anticipo in alcuni paesi delle copie del gioco, proprio per cercare di ovviare alle problematiche di spedizione.

Square Enix ha poi proseguito dicendo che le copie Final Fantasy 7 Remake destinate alle altre regioni, come Nord America e il Sud America, verranno spedite durante questa settimana, in modo da arrivare ai giocatori entro la data ufficiale. Infine ha poi richiesto a tutta la community, qualora avessero ricevuto il gioco, di non divulgare alcun commento sui social, questo per evitare spoiler a chi ancora è in attesa di ricevere il titolo tra le proprie mani.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake arriverà il 10 aprile su PlayStation 4, mentre su Xbox One e PC bisognerà attendere un anno prima di vederlo arrivare su quelle piattaforme. Nell’attesa, potete mettere alla prova la demo, disponibile su PlayStation Store: potrete affrontare il prologo del gioco nei panni di Cloud e di Barret.