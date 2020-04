Final Fantasy 7 Remake, il messaggio del producer Yoshinori Kitase

Dopo una lunghissima attesa durata diversi anni qualche giorno fa ha fatto finalmente il suo esordio Final Fantasy 7 Remake, ossia uno dei titoli più attesi dell’anno dall’intera community videoludica. Un titolo di tutto rispetto, che ha decisamente convinto sia il pubblico che la critica specializzata.

Per accompagnare il lancio di tale importantissima opera Yoshimori Kitase, producer di Square Enix, ha deciso di rilasciare un breve ma significativo messaggio, illustrando il suo pensiero su tale opera. Potete osservare il video in questione comodamente qui sotto o leggere in messaggio in forma testuale dopo il filmato.

Questo il messaggio di Yoshimori Kitase in forma testuale:

“Ciao a tutti, sono Yoshimori Kitase e lavoro per Square Enix.

Abbiamo appena rilasciato Final Fantasy 7 Remake, un titolo che molti di voi aspettavano da parecchio. Il primo Final Fantasy 7 è stato rilasciato nel 1997, il che vuol dire che questo remake arriva 23 anni dopo il titolo originale. In molti potrebbero chiedersi “chissà cos’è successo in quella scena” o, ancora, “chissà che è capitato a Cloud quando si è vestito da donna”, ma noi pensiamo di avervi riportato il titolo originale in una nuova e moderna veste, utilizzando le migliori tecnologie disponibili al giorno d’oggi. Abbiamo creato un titolo che possa raggiungere e superare le vostre aspettative, un videogioco divertente da giocare.

Abbiamo anche introdotto dei sistemi di gioco all’avanguardia, utilizzando delle meccaniche di combattimento veloci e dinamiche in grado di soddisfare le aspettative anche delle generazioni più giovani di videogiocatori.

Spero vivamente che Final Fantasy 7 Remake vi piaccia!”

Nonostante diversi rumor vogliano il titolo prossimamente in arrivo anche su altre piattaforme, Final Fantasy 7 Remake è attualmente disponibile in esclusiva solo su PlayStation 4.