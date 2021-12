Final Fantasy 7 Remake non è un’esclusiva Epic Games! Ecco la pagina che lo prova

Uscito solamente nella giornata del 16 dicembre 2021, la versione PC di Final Fantasy 7 Remake non sarà destinata a rimanere un’esclusiva Epic Games Store. L’uscita del gioco di casa Square Enix sul client di Tim Sweeney ha colto molti di sorpresa, considerando come il publisher e sviluppatore nipponico non abbia praticamente mai stretto contratti simili, almeno su PC. E anche in questo caso la situazione sembrerebbe essere confermata.

Come riportato su Reddit, infatti, il datamine di Final Fantasy 7 Remake per PC ha scoperto come in realtà sia già pronta una versione anche per Steam. L’ipotesi errore di compilazione è comunque smentita dalla comparsa della pagina Steam del gioco, per ora ancora non pubblica ma già presente su SteamDB. Appurata l’esistenza di questa versione, ora ci sono ancora due nodi importanti da sciogliere, che ovviamente richiederanno diverso tempo.

Il primo, grande quesito è sicuramente quello della release date. Final Fantasy 7 Remake è già un gioco vecchio: l’uscita su PC infatti segue quella avvenuta nel 2020 e nel 2021, con la versione base e quella Intergrade che si sono susseguite tra PS4 e PS5. Nessuno di noi può ovviamente sapere quali siano i termini dell’accordo tra Epic Games e Square Enix, ma secondo molte voci su Internet l’idea è che il contratto di esclusività possa terminare entro un anno. L’uscita su Steam del gioco dunque sarebbe prevista, nella migliore delle ipotesi, verso la fine del 2022. L’altro nodo da sciogliere riguarda il prezzo.

I can confirm that #FinalFantasy VII Remake is planned to release on Steam after Epic Games exclusive contract end.

The game AppID used for devtest is 1462040.https://t.co/67PgcC6FYU

The app have been created in October 2020, 6 months after release on PS4. pic.twitter.com/adobr5B7Pq

— Just call me Road (@AtelierTool) December 17, 2021