Final Fantasy 7 Remake: Square Enix non ha idea del numero di episodi nei quali sarà diviso il gioco

Final Fantasy 7 Remake sembra promettente, ma quanti episodi serviranno per viverlo nella sua interezza? Purtroppo nemmeno Square Enix ne ha idea.

L’E3 2019 si avvicina alla conclusione e le conferenze sono ormai andate tutte in onda. Ognuno di noi, in base ad aspettative e gusti, ha deciso la propria conferenza preferita, ma di certo possiamo essere d’accordo su una cosa: a questo E3 c’è stato poco gameplay, purtroppo. I grandi titoli che hanno deciso di mettersi in mostra non sono stati molti: tra i pochi, in ogni caso, ha spiccato Final Fantasy 7 Remake.

Fin dal suo annuncio, il titolo di Square Enix non ha convinto molti fan storici del brand a causa del suo cambio di genere (dal JRPG classico all’action), ma la presentazione avvenuta durante la conferenza è stata di sicuro di grande impatto: inoltre, abbiamo avuto modo di scoprire (già durante il concerto dedicato al gioco) la data di uscita, il 3 marzo 2020, in esclusiva temporale PlayStation 4. Manca meno di un anno, quindi, al momento nel quale potremo avere tra le mani il nuovo/vecchio Final Fantasy 7 Remake.

Sappiamo però che il titolo sarà diviso in più episodi, a causa della mole di contenuti dell’opera originale (e della volontà di monetizzare al massimo, direbbero i più cinici); la domanda quindi è: quanti sono gli episodi?

La risposta, o per meglio dire la non-risposta, arriva da Yoshinori Kitase stesso che è stato intervistato da Jason Schreier di Kotaku: secondo quanto riportato, Square Enix non ha ancora idea del numero di episodi nei quali il gioco sarà diviso. Una risposta poco rassicurante.

Di certo ci sarà almeno un secondo episodio, visto che il primo gioco (che sarà “spalmato” su ben due dischi blu-ray) si concentrerà sugli avvenimenti di Midgar, ed è altamente probabile che arriverà su next-gen. La produzione dei seguiti potrebbe essere più rapida, visto che asset e struttura del gameplay saranno già definiti e pronti, ma di certo non si tratterà di uno sviluppo istantaneo. Speriamo che Square Enix risolva i dubbi ben presto.