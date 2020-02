Final Fantasy 7 Remake: nuove immagini mostrano i protagonisti del gioco

Quando andiamo a nominare il genere dei JRPG uno dei primi nomi che ci passa per la testa è decisamente Final Fantasy. La saga Square Enix è riuscita lungo questi anni ad imporsi come vero e proprio colosso nel mercato videoludico, diventando un’icona. Tra i capitoli più famosi decisamente Final Fantasy 7 riesce a prender il podio (almeno quando si va a parlare di popolarità generale). Proprio per questo motivo il remake di questo settimo capitolo risulta uno dei titoli più attesi di questo 2020.

Per alimentare ancora di più l’hype dei fan, Square Enix ha deciso di mostrare al pubblico due nuove immagini dedicate ai protagonisti di Final Fantasy 7 Remake. Le immagini in questione però presentano solo una parte della Crew di Cloud e compagnia. Infatti in nessuna delle due illustrazioni non vengono mostrati Yuffie, Cid, Vincent e Cait Sith. Conoscendo ormai la natura episodica di questo remake, qualcosa ci fa pensare che i 4 personaggi citati sopra potrebbero non comparire in questo primo episodio.

Come ben ricorderete i 4 membri del team di Cloud vengono “sbloccati” subito dopo la partenza da Midgar. Purtroppo in questo primo episodio non avremmo l’opportunità di lasciare la città e di conseguenza vedere la conclusione della trama di Final Fantasy 7 Remake. Anche se Square Enix non sembra ancora aver confermato questa “teoria” riguardante la mancanza di Yuffi, Cid, VIncent e Cait Sith, le due immagini in questione sembrano confermare l’assenza.

Ci tocca sicuramente aspettare il prossimo Aprile per vedere esattamente dove la storia si sospenderà e chi esattamente mancherà. Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal prossimo 10 Aprile in esclusiva (temporanea) per PlayStation 4. Il gioco arriverà durante il prossimo 2021 anche su piattaforme diverse da quella Sony.