Final Fantasy 7 Remake: nuovo annuncio imminente? Gli indizi

È quasi passato un anno dal rilascio di Final Fantasy 7 Remake, e gli appassionati del brand targato Square-Enix sono già in trepidante attesa per scoprire come andrà avanti la storia. Nel corso dei mesi, però, abbiamo assistito a tutta una serie di rumor relativi alla deposizione di nuovi marchi per la serie da parte della stessa Square. Una nuova voce di corridoio sembra riportare in auge quei rumor, dandoci anche qualche nuovo indizio sul tanto vociferato marchio Ever Crisis.

I nuovi rumor arrivano direttamente da Resetera, con un utente che ha deciso di rilasciare alcune informazioni molto dettagliate su quello che appare come Final Fantasy 7 Remake Ever Crisis; ovvero una versione migliorata e con alcuni nuovi contenuti inseriti nella prima parte del remake. Nel post si legge che questa riedizione arriverà sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4, e migliorerà il gioco dal punto di vista visivo andando ad aggiungere alcune nuove feature.

Su PlayStation 5, per esempio, Final Fantasy 7 Remake Ever Crisis includerà una Performance Mode a 60 fps con risoluzione 1440p e output a 4K, oppure un Graphics Mode a 30 fps con ray tracing a 1440p e output a 4K. Le novità next-gen non finiscono qua, con Ever Crisis che andrà a supportare anche le feature del DualSense, aggiungerà due nuovi capitoli alla storia, nuovi boss, una photo mode e una nuova lista dei Trofei aggiornata.

Ovviamente mancando qualsiasi tipo di ufficialità vi consigliamo di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni. Se il tutto dovesse venire confermato, invece, non è da escludere che Final Fantasy 7 Remake Ever Crisis possa addirittura venire presentato questa sera durante lo State of Play di Sony: che vi ricordiamo verrà trasmesso a partire dalle ore 23:00, orario italiano. Cosa ne pensate di questi nuovi rumor sul remake di Final Fantasy 7?