Final Fantasy 7 Remake: Kitase suggerisce che ci saranno grandi rivelazioni sul passato dei personaggi

Final Fantasy 7 Remake si avvicina sempre di più al suo debutto e dato che il titolo adatterà le prime 5-6 ore di gioco rispetto alla versione originale, stando a quanto dichiarato da uno dei produttori dovremo aspettarci un titolo che andrà ad espandere la storia attraverso le vicende dei personaggi principali. In merito all’argomento Square Enix ha rassicurato i fan del gioco comunicando che questo aspetto non andrà ad influire nelle vicende narrate in passato.

A parlarne nel dettaglio è stato il produttore Yohiori Kitase in una recente intervista rilasciata ai microfoni del Washington Post, dove ha dichiarato che l’aggiunta del doppiaggio completo e la capacità di eseguire delle espressioni facciali, sono stati dei grandi passi in avanti per il progetto che andranno ad offrire ai giocatori nella versione finale delle rivelazioni sui personaggi e sulle loro personalità.

Il producer ha poi continuato dicendo che: “Il titolo originale non includeva espressioni facciali ed il doppiaggio, quindi non avevamo altra scelta che impiegare un approccio molto fumettistico con movimenti e pose esagerate di tutto il corpo. Per il remake, le espressioni facciali molto dettagliate ed il fantastico contributo del doppiaggio consentiranno di capire meglio i pensieri più profondi e le emozioni dei personaggi principali. Pensate già di conoscere Cloud e gli altri, ma ci potrebbero essere alcune rivelazioni inerenti le loro personalità che capirete per la prima volta dopo 23 anni.”

Del resto anche il game director di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, pochi giorni fa aveva dichiarato che il gameplay del titolo farà un uso massiccio dell’IA, che darà un tocco di profondità al prodotto finale. Final Fantasy 7 Remake si preannuncia essere un titolo ricco di grandi sorprese, per tanto non possiamo che invitarvi in questi giorni a provare la demo del gioco per prepararvi all’imminente arrivo del gioco sul mercato, la cui data è fissata per il 10 aprile. Appuntamento alle ore 12:00 per la recensione scritta di Final Fantasy 7 Remake.