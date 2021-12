Final Fantasy 7 remake peserà parecchio su PC! Ecco i requisiti

Tra i moltissimi annunci emersi durante la scorsa cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021, abbiamo finalmente scoperto quando i giocatori PC potranno godere della prima parte di Final Fantasy 7 Remake. L’annuncio è passato leggermente in sordina, ma dopo un lungo periodo di esclusività PlayStation l’apprezzatissimo remake dello storico JRPG sta finalmente per approdare anche su PC.

Chiunque abbia già giocato a Final Fantasy 7 Remake in versione fisica su PlayStation ricorderà che il titolo era distribuito su tre dischi, poiché era impossibile inserire l’intero gioco su un singolo Blu Ray Disk. Anche se su PC sono ormai sempre più rare le copie fisiche dei videogiochi, per poter installare e godere del remake vi servirà comunque liberare la bellezza di 100 GB di spazio di archiviazione.

Sfortunatamente, al momento Square Enix non ha voluto rivelare notizie sulle funzionalità esclusive per PC, ma è possibile che il gioco andrà a supportare la recente tecnologia Nvidia DLSS in una patch futura, poiché Square Enix ha precedentemente implementato la tecnologia nel port di Final Fantasy 15. Oltre a questo, la compagnia giapponese ha svelato i primi requisiti di sistema del remake su PC.

Requisiti minimi:

CPU: Intel i5-3330 / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GXT 780 / AMD Radeon RX 480

VRAM: 3 GB

Spazio libero richiesto: 100 GB

Requisiti raccomandati

CPU: Intel i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GeForce GXT 1080 / AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8 GB

Spazio libero richiesto: 100 GB

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà su PC, tramite l’Epic Games Store, il prossimo 16 dicembre 2021.