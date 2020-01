Final Fantasy 7 Remake: svelati peso e durata della demo tramite un leak

Sembrerebbe che Square Enix voglia farci un regalo di inizio 2020: come già sapevamo, sembrerebbe in arrivo una demo di Final Fantasy 7 Remake, il “vecchio-nuovo” gioco di ruolo in uscita a marzo. Ora, però, abbiamo modo di scoprire altre informazioni a riguardo grazie a dei dataminer che hanno avuto accesso al file della demo.

Secondo quanto emerso, per quanto la demo non sia giocabile, è stato possibile scoprire il peso (come potete vedere nel post reddit qui sotto). La demo di Final Fantasy 7 Remake dovrebbe assestarsi sui 22.54 GB nella sua versione 1.00: esiste quindi la possibilità che, prima dell’uscita, Square Enix possa aggiornare il file.

I file di gioco includono inoltre riferimenti ad aree che già sappiamo non saranno incluse all’interno del remake, quindi è possibile che siano legate ai seguiti. Sembrerebbe che la demo si assesti su circa 30-45 minuti di gameplay, ai quali probabilmente si aggiungerebbero i filmati. Ovviamente si tratta di rumor, leak e speculazioni, per quanto sembrino abbastanza credibili e bene non fidarsi fino a quando non saranno rilasciate informazioni ufficiali da parte di Square Enix: probabilmente a breve la società giapponese farà chiarezza a riguardo.

Infine, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020 in versione PlayStation 4, dove sarà esclusiva per un anno. Diteci, se sarà disponibile, proverete la demo oppure