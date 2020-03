Final Fantasy 7 Remake: preorder nettamente aumentati, ecco perché

Final Fantasy 7 Remake è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno. Il titolo, che ricordiamo essere a episodi, rivisita la storia dell’immortale capitolo per la prima PlayStation che ha fatto innamorare milioni di utenti in tutto il mondo. Molti però non lo hanno potuto giocare e questo remake può essere sicuramente un valido motivo per avvicinarsi alla storia di Cloud e compagni. Nelle score settimane Square-Enix ha rilasciato una demo scaricabile sul PlayStation Store. Molti ne sono rimasti estasiati tanto che i preorder del gioco in uscita il prossimo 10 aprile sono letteralmente esplosi.

Ad evidenziare la cosa è stato un noto analista del settore, tale Benji Sales. Pur non entrando nel dettaglio, il post pubblicato su Twitter da Sales fa intendere che che l’impatto della demo sulle persone ha provocato un aumento incredibili dei preorder, usando proprio il termine “esplosi“. L’analista ha infine aggiunto che non ha memoria di un caso simile nel campo videoludico. Qui di seguito vi mostriamo il suo tweet relativo alla demo di Final Fantasy 7 Remake.

Just a heads up Final Fantasy VII Remake Pre-Orders have completely EXPLODED Launch is going to be huge 😱 — Benji-Sales (@BenjiSales) March 12, 2020

Un traguardo incredibile, che potrebbe essere solo l’inizio. Il rilascio del gioco si fa sempre più vicino e c’è comunque gente che sta ripetendo la demo più e più volte facendo capire agli sviluppatori che il lavoro svolto è assolutamente impeccabile. Non ci resta quindi che aspettare il 10 aprile e scoprire come sarà Final Fantasy 7 Remake, ma soprattutto quanti episodi avrà al suo interno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato alla demo di FInal Fantasy 7 Remake? Fatecelo sapere nei commenti qui di sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato Square-Enix.