Final Fantasy 7 Remake: nuova immagine di Sephirot, sarà esclusiva PS4?

Final Fantasy 7 Remake è stato svelato con tanto di data di uscita, ora possiamo vedere un nuovo artwork dedicato a Sephirot. Eccolo per voi.

La serata di ieri è stata dominata da Microsoft e da Bethesda, che con le rispettive conferenze hanno dato prova a tutto il mondo videoludico di avere ancora tanto da dare ai propri giocatori. C’è stato anche spazio per gli indie di Devolver, ma in mezzo a tutto questo, durante il concerto di Final Fantasy: A Syphonic Reunion, c’è stato modo di scoprire la data di uscita del primo episodio di Final Fantasy 7 Remake, come vi abbiamo riportato nella nostra notizia dedicata.

Ora, abbiamo la possibilità di vedere una nuova immagine dedicata a uno dei personaggi più amati non solo di questo capitolo, ma di tutta la serie: Sephiroth. Il guerriero alato si mostra in tutta la propria magnificenza sopra un oceano di fiamme, impugnando la propria iconica Masumune. Ecco a voi l’immagine.

Un altro dettaglio molto interessante viene dal trailer distribuito: oltre alla data di uscita, infatti, possiamo vedere solo il logo PlayStation. La domanda ora è: Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile solo su PlayStation 4 in esclusiva, oppure no?

La possibilità sono molte: potrebbe essere un titolo sviluppato solo per console Sony, oppure Square Enix potrebbe aver stretto un accordo di esclusività temporale per PS4, con successivo arrivo su Xbox One o, almeno, su PC. In questo momento non è molto chiaro, quindi dobbiamo attendere nuove informazioni. Probabilmente i dubbi verranno sciolti durante la conferenza dell’E3 2019 di Square Enix (qui date e orari).

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato fino a questo momento? Il gioco vi ispira, oppure avreste preferito una struttura più classica e rispettosa dell’opera originale?