Final Fantasy 7 Remake: una sequenza significativa è stata cambiata

Final Fantasy 7 è sicuramente uno dei capitoli più amati dagli appassionati del brand. C’è da dire però che non necessariamente tutti lo hanno giocato, ma è praticamente impossibile aver vissuto gli anni della prima PlayStation senza essersi imbattuti nella pubblicità con Cloud di spalle e Midgar di fronte, o aver avuto l’amico, il cugino, il conoscente o qualcuno a tesserne le lodi. I fan comprendono bene l’importanza di questo progetto e con molta probabilità anche gli sviluppatori lo sanno.

Come ben sappiamo proprio nella giornata di ieri è stata resa disponibile la demo di Final Fantasy 7 Remake che potete scaricarla tranquillamente sul PlayStation Store. Nonostante si tratti di una versione di prova, questa risulta incredibilmente ben fatta, con una grafica ai limiti dell’assurdo ed un gameplay tecnico e stratificante come pochi. Alcuni utenti, però, si sono imbattuti in una particolare sequenza che non ha convinto appieno e che non hanno digerito un cambiamento così drastico apportato alla storia. Per farla breve, gli sviluppatori hanno modificato uno dei momenti chiave della trama. Per chi ha giocato al titolo originale sa bene che Cloud e Barret decidono di far esplodere il Reattore 1 con una bomba, causando quindi centinaia di morti anche tra i civili. In Final Fantasy 7 Remake, viene fatta esplodere dalle truppe della Shinra in un secondo momento.

Questo ha portato nello specifico un utente, tale Kakihara sul forum Resetera che si è a dir poco infuriato, paragonando la scena a quella di “Han shot first” di Star Wars, togliendo quindi dalle spalle il peso da parte dei protagonisti di aver ucciso dei civili e quindi sostanzialmente le morti vengono fatte ricadere sui cattivi. L’utente, paragona quindi il tutto alla situazione del politically correct attuato soprattutto da Disney, affermando infine che potrebbe aver seriamente paura del cambio di una particolare scena. Non facciamo spoiler, ma per chi lo ha giocato ha sicuramente capito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Ve ne eravate accorti anche voi? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre ci invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Square-Enix che ricordiamo essere rilasciato a partire dal 10 aprile in esclusiva temporanea per PlayStation 4.