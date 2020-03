Final Fantasy 7 Remake: ecco il nuovo spot giapponese di Sony

Final Fantasy 7 Remake in Giappone è stato protagonista con una selezione ricca di spot TV che questa mattina si arricchisce con un ulteriore filmato. Il nuovo video rilasciato da Square Enix è divido in quattro versioni ciascuna delle quali è dedicata ad un personaggio dell’universo della saga.

Tra questi si trovano Masakata Kobuto e Misato Morita, apparsi in uno spot precedente di Final Fantasy 7 ma anche Brown e Cony due personaggi noti agli utilizzatori di LINE, l’App di messaggistica simile a Whatsapp. Oltre a loro quattro si aggiungono Jean-Ken Jhonny e Spera Rib, membri della rock band Man with a Mission e, infine, alcuni ragazzi del gruppo streamer ludici conosciuti come Napolimens. Qui sotto potete visionare lo spot dedicato a Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Remake, in arrivo il 10 aprile su PlayStation 4, grazie alla demo comparsa sul PS Store si è presentato in gran forma tanto da far rimanere increduli i fan della saga, questo grazie al grande lavoro fatto da Square Enix in questi anni. Del resto parliamo di un gioco che si attendeva sin da quando venne lanciata una tech demo su PlayStation 3 per mostrare le potenzialità della console, anche se all’epoca il video non si rivelò che essere solo uno spot promozionale.

Fortunatamente oggi Final Fantasy 7 è realtà e si preannuncia essere un titolo di grande bellezza curato nei minimi dettagli. Il titolo di Square Enix, che ricordiamo sarà diviso in almeno due parti, sarà in grado di regalare delle grandi emozioni come in passato, ma soprattutto darà la possibilità a molti giocatori più giovani di poterlo giocare per la prima volta.

