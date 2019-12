Final Fantasy 7 Remake: ecco il trailer dei The Game Awards 2019

La serata dei The Game Awards 2019 ha ospitato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake, il nuovo/vecchio gioco di Square Enix. Come i fan sanno, si tratta di una versione più action dell’originale in arrivo il tre marzo 2020. Come ben sappiamo, però, ci sarà modo di giocare anche in una versione più classica.

Il filmato di questa notte si concentra sui personaggi e su alcuni momenti di trama ben noti ai fan storici. Vediamo insieme il nuovo trailer condiviso da Square Enix durante l’evento di Geoff Keighley.

Nel filmato possiamo vedere Cloud, Tifa, Aerith e vari membri di Avalanche. Vi ricordiamo che questo capitolo è solo la prima parte del gioco originale e che ci sarà almeno un secondo titolo, anche se per ora Square Enix non è stata del tutto chiara sulla questione.

Nel frattempo, però, diteci, cosa ne pensate del filmato proposto questa sera? Final Fantasy 7 Remake vi ha convinto fino a questo momento, oppure credete che il gioco originale non possa essere in alcun modo superato? Diteci cosa ne pensate, come sempre, nella sezione commenti.