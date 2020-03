Final Fantasy 7 Remake: presentati tre temi dinamici

Final Fantasy 7 Remake è indubbiamente uno dei titoli più attesi dell’anno, soprattutto dopo che gli utenti hanno provato l’incredibile demo rilasciata sullo store PlayStation diversi giorni fa. Questa ha talmente convinto gli appassionati che i preorder del gioco sono letteralmente esplosi secondo un noto analista del settore. Un traguardo a dir poco incredibile che fa salire sempre di più le aspettative di uno dei capitoli più amati del franchise.

Gli sviluppatori hanno presentato quindi in queste ore da più vicino i famosi misteriosi temi dinamici precedentemente annunciati. Questi potranno essere scaricati o riscattati al momento della uscita del gioco che ricordiamo essere il 10 Aprile 2020. Il primo è dedicato ai protagonisti di Final Fantasy 7 Remake, il secondo a Midgar ed infine il terzo all’iconico villain: Sephiroth. Quale sceglierete per la vostra PS4?

The second of three dynamic #PS4 theme we'd like to show you today focuses on the city of Midgar in #FinalFantasy VII Remake and also features our main protagonist Cloud Strife!

This will be available for free to all PS+ users soon! #FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020