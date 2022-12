Sono passati più di due anni dal lancio di Final Fantasy 7 Remake, e ancora oggi non abbiamo notizie di un possibile rilascio del titolo anche su Xbox. Il tanto acclamato remake del settimo capitolo della serie Square Enix fu annunciato come esclusiva temporale PlayStation, e dopo essere uscito anche su PC si sono perse le tracce di un possibile arrivo del gioco anche sulle piattaforme targate Xbox.

A quanto pare, però, sembra che Final Fantasy 7 Remake non arriverà mai su Xbox, e a confermarlo ci sono alcuni documenti che Microsoft ha mandato di recente alla CMA. Da quanto possiamo leggere all’interno di questi fogli, la compagnia di Redmond conferma che il remake del settimo capitolo di Final Fantasy non potrà uscire sulle proprie console da gioco perché Sony ha pagato per avere l’esclusività completa del gioco su console, e non per l’esclusività temporale come si pensava.

Ma non ci si ferma solo a Final Fantasy 7 Remake, dato che proseguendo la lettura dei documenti viene menzionato anche il caso Final Fantasy 16; altro titolo Square Enix che, come già sappiamo, uscirà in esclusiva console su PlayStation. Quel che emerge da queste recenti dichiarazioni, è che Sony e Square Enix hanno ormai costruito un legame molto forte che taglia fuori, almeno per il momento, Xbox.

Microsoft confirms that Final Fantasy VII Remake can't launch on Xbox because Sony paid for full console exclusivity, not timed exclusivity. So PlayStation and PC only. Final Fantasy XVI remains the same way, future Final Fantasy and Kingdom Hearts games likely to follow. pic.twitter.com/dD8VeR5M4N — Rythian (@LumberjackRy) December 22, 2022

L’impressione, infine, è che se da una parte Microsoft sta inanellando una serie di importanti esclusive dopo le acquisizioni di Bethesda e l’imminente conclusione del caso Activision Blizzard, anche Sony si sta muovendo per rendere esclusive alcune delle saghe videoludiche più importanti che ci sono attualmente sul mercato. Sembra proprio che dobbiamo prepararci per un lungo botta e risposta tra i due colossi del medium videoludico.

