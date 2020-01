Final Fantasy 7 Remake: svelata la potenziale data d’uscita della demo?

Sicuramente il 2020 si prospetta un anno buono (ed anche abbastanza ricco) per il popolo di videogiocatori. Anche se i primi 2 mesi del nuovo anno non offriranno particolari sorprese, a Marzo inizieremo a vedere arrivare i primi “titani” di questa nuova annata videoludica. Uno dei titoli più attesi sicuramente è il remake del tanto amato Final Fantasy 7. Proprio per questo motivo tantissimi appassionati non vedono l’ora di metterci le mani sopra il prodotto Square Enix.

Da qualche settimana in rete si è iniziato a parlare di una demo di Final Fantasy 7 Remake. Numerosi fonti avrebbero già provato questa versione di prova, confermandone l’esistenza e la possibilità imminente d’uscita. Nella giornata di oggi il noto sito GameSpot avrebbe ufficialmente rivelato la data d’uscita di questa demo. La versione di prova di Final Fantasy 7 Remake arriverà, a quanto pare, su PSN a partire dal prossimo 3 Marzo, lo stesso giorno dell’uscita del gioco.

Sicuramente questa demo potrebbe servire a tantissimi giocatori ancora titubanti se acquistare o meno il remake di Final Fantasy 7. Nel momento in quale vi stiamo riportando questa notizia Square Enix non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla possibile data d’uscita della demo. Quindi, come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni sopra con le dovute pinze (ed ovviamente aspettare conferme o smentite ufficiali).

Final Fantasy 7 Remake uscirà ufficialmente esclusivamente su PS4. Ricordiamo che il gioco sarà un’esclusiva console temporale. Infatti il gioco (molto probabilmente) uscirà durante il prossimo 2021 anche su altri sistemi ludici (e forse anche sulle console Next Gen). Se siete curiosi di scoprire tutte le future novità di Final Fantasy 7 Remake, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito!