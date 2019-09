Final Fantasy 8 Remastered è stato censurato secondo alcune segnalazioni

Square Enix ha finalmente rilasciato Final Fantasy 8 Remastered, ovvero la versione riveduta del classico JRPG rilasciato sulla prima console PlayStation. Il gioco è di qualità e le migliorie sono molteplici, iniziando con nuovi modelli poligonali per i personaggi e un aumento generale della risoluzione. Alcune modifiche, però, hanno cambiato il gioco, censurando certi dettagli di vari personaggi, almeno secondo quanto segnalato da alcuni utenti di Twitter.

Pare infatti che l’evocazione Siren abbia ottenuto una gonna, molto corta, ma che copre il ventre. Anche Rinoa ha ora una scollatura molto meno profonda. Questi cambiamenti non vanno a modificare il gioco, né nelle sue meccaniche di gameplay né nella caratterizzazione dei personaggi, ma si tratta comunque di una visibile censura. Lo stesso è già accaduto con Final Fantasy 7 Remake: il seno di Tifa è stato ridotto su indicazione del “dipartimento etico” di Square Enix.

Because nobody is talking about this, let me share you some infos about Square Enix's ReRelease for Final Fantasy 8

I think, everyone heard about their "ethic department" so lets skip my opinion and go straight to the Info

FF8 HD changed the Design for Siren pic.twitter.com/SNFxj19Res

— Hiecchi (@Hi3cchi) August 30, 2019