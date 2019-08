Final Fantasy 8 Remastered non uscirà in versione fisica

Cattive notizie in vista per chi sta aspettando la remastered di Final Fantasy 8: il titolo uscirà infatti solo in versione digitale.

I più attenti ricorderanno che, nella marea di annunci dell'E3 2019 di Los Angeles, ha fatto capolino anche la remastered di uno dei titoli della leggendaria saga di Final Fantasy. Durante la conferenza di Square Enix è stato infatti annunciato Final Fantasy 8 Remastered per PC, PlayStation 4, Xbox One e PC. Purtroppo ci sono brutte notizie in vista per chi stava aspettando il titolo, attualmente atteso per il prossimo 3 settembre 2019 sulle piattaforme precedentemente elencate. Final Fantasy 8 Remastered uscirà infatti solamente in versione digitale. A far presagire erroneamente l'esistenza di una possibile versione fisica del titolo erano stati precedentemente una serie di rivenditori, tra cui il noto Play-Asia, che avevano aperto i pre-order per Final Fantasy 8 Remake. DotEmu, attualmente al lavoro sul titolo, ha però risposto ad un utente, negando l'esistenza di tale versione fisica e relegando l'uscita dell'atteso titolo al mero digitale. Anche Play-Asia, vista la smentita, ha presto avvertito i propri clienti del fatto con tale messaggio: "Sappiamo che stavate attendendo pazientemente Final Fantasy 8 Remastered ma dobbiamo purtroppo informarvi che abbiamo ricevuto nuove informazioni direttamente dal publisher e, a quanto pare, si tratta di una release solamente digitale" Una vera e propria doccia gelata, quindi, per tutti quei fan del titolo che volevano arricchire la propria collezione con un ulteriore versione dell'apprezzato Final Fantasy 8. Che ne pensate di questa notizia, avevate già preventivato di dover prendere il titolo in versione fisica? Acquisterete lo stesso la remastered di Final Fantasy 8? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!