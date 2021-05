Final Fantasy, cambio della guardia in casa Square Enix

La saga di Final Fantasy si appresta a ripartire sotto una nuova ala protettrice. Durante il Fan Vestival dedicato al quattordicesimo capitolo, infatti, Shinji Hashimoto non sarà più il brand manager della saga. Un annuncio arrivato decisamente a sorpresa, che però ha visto anche il passaggio di testimone: il popolare franchise da oggi sarà guidato da Yoshinori Kitase.

Un cambio della guardia, quello di Final Fantasy, che lascia decisamente sorpresi. Kitase è comunque un uomo che ha lavorato al fianco di Hashimoto per diverso tempo, dunque non dovrebbero esserci sconnosi a livello dirigenziale. Classe 1966, l’autore di videogiochi ha passato tutta la sua carriera in Square Enix dividendosi tra il franchise della Fantasia Finale, lavorando come producer per i capitoli X, X-2, XIII e XIII-2, oltre che gli spin off Crisis Core, Dissidia, Type-0. Presente anche un ruolo come co-producer per il primo capitolo di Kingdom Hearts.

Il cambio dirigenziale per la saga di Final Fantasy ha effetto praticamente immediato. Il festival si è infatti concluso nelle scorse ore e fin dalla chiusura dello show Kitase è ufficialmente il nuovo brand manager della serie. Per Hashimoto, però, l’avventura in Square Enix non finisce qui: l’ex brand manager infatti continuerà a lavorare con il publisher e sviluppatore su altri progetti, probabilmente alcuni dei quali ancora non annunciati.

Con questo nuovo incarico, non è ancora chiaro se Kitase continuerà i lavori sul remake del settimo capitolo o passerà definitivamente allo sviluppo di Final Fantasy XVI, il nuovo titolo della saga annunciato nel corso del reveal di PlayStation 5 e in dirittura d’arrivo nel corso dei prossimi anni. Maggiori informazioni si avranno prossimamente, forse direttamente all’E3 2021, vista l’oramai assicurata presenza di Square Enix alla kermesse di Los Angeles. Non ci resta dunque che attendere la prima uscita pubblica di Kitase e scoprire effettivamente a cosa lavorerà ora che si trova sul gradino manageriale più alto.