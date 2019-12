Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered rimandato al 2020

Durante questi anni abbiamo assistito al rilascio di numerosi porting e remastered di titoli del passati, riportati in auge con l’aiuto dell’alta definizione. Ultimo caso è stato quello di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, rifacimento del titolo oringariamente uscito su Nintendo GameCube nell’ormai lontano 2003 e in uscita prossimamente.

La remastered in questione, in particolare, proporrà ovviamente un comparto tecnico visibilmente migliorato rispetto al titolo originale, oltre alla possibilità di trasferire i progressi di gioco da una piattaforma all’altra, e altri dettagli che saranno sicuramente illustrati nel corso dei prossimi mesi.

Sfortunatamente a tal proposito, nel corso della giornata di oggi la compagnia Square Enix ci ha fatto sapere attraverso un post sul suo account Twitter ufficiale che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered uscirà solo durante l’estate 2020, lasciando ancora una finestra temporale d’uscita poco precisa.

Non ci rimane a questo punto che attendere aggiornamenti in merito da parte della stessa compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire i prossimi mesi. Ricordiamo che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered sarà disponibile rispettivamente per Nintendo Switch e PlayStation 4. E voi, avete già giocato al titolo originale, uscito su Game Cube? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!