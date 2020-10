Final Fantasy, i migliori videogames e gli accessori

Tornano ad accendersi i riflettori su una delle saghe più longeve e redditizie di Square Enix, Final Fantasy, a seguito del recente annuncio di un possibile, nuovo capitolo, Final Fantasy XVI. Siamo tutti con il fiato sospeso, ma possiamo ingannare l’attesa con tanti altri titoli dedicati a questo franchise e altrettanti accessori da collezionare! Di seguito vi elenchiamo diversi suggerimenti ad hoc per tutti i fan dei personaggi che da anni popolano le nostre console!

Final Fantasy, i migliori videogiochi e i gadget

Videogames e console

Non possiamo non cominciare la nostra selezione con i titoli di punta di questa saga, a partire dall’ultima fatica del team, Final Fantasy VII Remake. Il gioco che narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, una reinterpretazione contemporanea della storia che esplora il suo mondo e i suoi personaggi. Il Tema Dinamico verrà inviato via e-mail all’utente, nella versione standard esclusiva Amazon, ma vi ricordiamo anche la versione Deluxe, contenente il gioco (due dischi), un artbook con copertina rigida, una minicolonna sonora su CD, DLC Summon e una Steelbook con un art di Sephiroth. Accanto a questo suggerimento, troviamo anche il quindicesimo capitolo della saga, anche in versionePocket, ma anche le “vecchie glorie” tra cui FF III e FF XII per PlayStation 4.

Guide ufficiali e Ultimania

Continuiamo con le guide ufficiali dedicate ai migliori titoli della storia di Final Fantasy, accanto alle edizioni Ultimania. Nella nostra selezione, contiamo La leggenda di Final Fantasy VIII. Creazione, universo, descrizione. A 20 anni dall’uscita di Final Fantasy VIII ripercorreremo la storia di uno dei più memorabili giochi di ruolo di sempre. Un’opera-tributo e al tempo stesso una dettagliata analisi della genesi e dell’universo di Final Fantasy VIII. Prefazione di Brondy Christophe. Non è da perdere nemmeno il volume Lightning returns. Final fantasy XIII. Guida ufficiale completa. Edizione da collezione o le edizioni in inglese di Final Fantasy Ultimania Archive: VII, VIII, IX e Final Fantasy Ultimania Archive: X, XI, XII, XIII, XIV

Action Figures

Come è ben immaginabile, sono parecchi i suggerimenti per acquistare le migliori action figure dedicate al mondo di Final Fantasy, a partire dal settimo capitolo. Qui abbiamo infatti diverse proposte dedicate a Cloud Strife, oltre a tantissimi altri personaggi, non soltanto di questo capitolo ampiamente discusso, ma anche dedicati ad altri titoli, tra cui FF XII, FF IX e altri ancora.

Film in DVD e Bluray

Concludiamo la nostra selezione con alcuni film dedicati alle storie di questa saga, a partire dal box con 3 film che include il classico e discusso titolo The Spirit Within, Advent Children e Kingslaive. In alternativa, proponiamo anche Final Fantasy Vii-Advent Children o ancora Final Fantasy XV: Kingsglaive (Steelbook), per riscoprire tutte le storie che ruotano attorno a questo mondo incredibile e inesauribile fonte di emozioni!

