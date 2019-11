Final Fantasy, Kingdom Hearts o una nuova IP? Square Enix al lavoro su due giochi PS5 e Xbox Scarlett

Final Fantasy, Kingdom Hearts o una nuova IP? Square Enix sembra essere al lavoro su due giochi PS5 e Xbox Scarlett. Ecco i dettagli.

Con l’arrivo della next-gen fissato per la fine del 2020, tutte le grandi compagnie sono in fermento dietro le quinte per iniziare a programma i titoli PS5 e Xbox Scarlett. Square Enix, ovviamente, è una di queste. Tramite una serie di annunci di lavoro, è stato possibile scoprire infatti che la società giapponese madre di Kingdom Hearts e Final Fantasy (almeno i più recenti, visto che inizialmente era Square Soft) è al lavoro su due nuovi titoli.

Per iniziare, abbiamo un titolo interno della First Development Division (i team di Square Enix sono gestiti con queste nomenclature, per un totale di dodici divisioni). Il First si è occupato dei giochi più action negli ultimi anni, come Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake, sul quale sta lavorando tutt’ora. È facile quindi pensare che si tratti di un gioco di alto livello. L’annuncio parla inoltre in modo esplicito di “gioco d’azione” che ridefinirà gli action di “prossima generazione”.

Inoltre, anche la terza divisione pare essere al lavoro su qualcosa di nuovo. Come potete vedere qui sopra, infatti, è stato condiviso un nuovo artwork dal sapore fantasy medievale. È difficile non pensare che si possa trattare di un nuovo Final Fantasy, magari direttamente il sedicesimo capitolo. La terza divisione è gestita da Naoki Yoshida, l’uomo dietro al successo di Final Fantasy XIV online. In passato, Yoshida aveva inoltre affermato che avrebbe apprezzato lavorare a un gioco di Final Fantasy con uno stile medioevale classico.

Ovviamente queste sono perlopiù speculazioni, non informazioni ufficiali. Detto ciò, probabilmente dovremo attendere molto tempo prima di avere conferme in merito. Diteci, voi cosa ne pensate? Secondo voi a quali progetti sta lavorando Square Enix?