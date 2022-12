I fan più accaniti di Final Fantasy lo sanno bene: i primi capitoli di questa serie hanno letteralmente fatto la storia dei videogiochi. Privarsene, se appassionati, risulta quindi una scelta estremamente sconsigliata se non folle. Negli anni i primi 6 capitoli sono stati ripubblicati ovunque e in tantissime salse differenti, tornando rimasterizzati e ripuliti solamente sullo store di Steam. Sembra proprio che le cose stiano per cambiare.

Final Fantasy Pixel Remaster games are ESRB rated for Switch/PS4 https://t.co/WiMLqZpNlL pic.twitter.com/n5gwfejnvg — Wario64 (@Wario64) December 12, 2022

Dopo essere usciti in esclusiva su Steam ed essere rimasti tali per circa un anno, parrebbe che i primi 6 storici Final Fantasy rimasterizzati stiano per approdare anche sulle varie console. A confermarlo è stato il celebre aggregatore di notizie Wario64 attraverso un post sul suo profili Twitter personale, notando che questi videogiochi sono stati classificati per PS4 e Switch dal sito ESRB.

Ovviamente queste specifiche informazioni sui Final Fantasy non sono state in alcun modo confermate da Square Enix, anche se una dinamica del genere, sul web, non risulta affatto anomala al modus operandi aziendale di settore. In moltissimi casi, infatti, alcune pubblicazioni sono state anticipate proprio dall’uscita di schede del genere.

Restando in tema futuro, in questi giorni moltissimi dettagli sono stati confermati per quanto riguarda Final Fantasy XVI, come la sua data d’uscita ufficiale. Inoltre se interessati a Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion v’invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione sul nuovo restauro di casa Square.

Anche se i progetti attualmente in corso sembrano essere moltissimi, una remaster dei primi 6 storici capitoli non dispiacerebbe affatto ai fan storici che non hanno mai smesso di amare le origini della propria serie preferita, negli anni letteralmente consumata in ogni suo anfratto e versione.