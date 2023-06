Square Enix ha ufficialmente (e finalmente) svelato il primo trailer gameplay di Final Fantasy VII Rebirth durante il Summer Game Fest. Inoltre, è stato anche annunciata una finestra d’uscita per “inizio 2024” e si è rivelato che l’edizione fisica sarà divisa su due dischi.

Il trailer di Final Fantasy VII Rebirth ha mostrato il gruppo al di fuori delle mura di Midgar, cavalcare chocobo e discutere di dove sia stato Cloud negli ultimi cinque anni. È stato anche confermato che Red XIII sarà un personaggio giocabile.

Final Fantasy VII Rebirth è stato fortemente atteso dai fan fin dal finale sorprendente di Final Fantasy VII Remake. È stato annunciato per la prima volta durante lo streaming del 25º anniversario di Final Fantasy VII dell’anno scorso, con una data di uscita prevista per l’inverno. Square Enix ha, quindi, dichiarato di essere ancora in linea con la programmazione, dato che l’inizio del 2024 è, a tutti gli effetti, ancora nella stagione invernale.

Square Enix ha rilasciato vari indizi sul tanto atteso sequel nel corso della settimana, confermando tra le altre cose che il suo mondo offrirà un “alto grado di libertà” ai giocatori e che vedrà l’introduzione di nuovi personaggi.