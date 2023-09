Giunge il momento che in molti stavano aspettando con un nuovo trailer dedicato a Final Fantasy VII Rebirth, il quale, oltre a mostrare una serie di personaggi che tutti aspettavamo di vedere finalmente in azione, ha gettato più dubbi che certezze in merito a dove si dirigerà la trama di questa rivisitazione di uno dei titoli più importanti della storia del videogioco.

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con il precedente trailer mostrato al Summer Game Fest, Final Fantasy VII Rebirth ha avuto l’onore di concludere il recente State Of Play con un trailer decisamente impressionante sia in temrini scenografici che per quanto riguarda i contenuti mostrati.

In poco più di tre minuti, Square Enix è stata capace di gettare sul fuoco davvero tante informazioni. Da una serie di elementi che risulteranno noti ai fan del titolo originale, fino a delle scene che, come da copione, sono state confezionate con il chiaro scopo di confondere, oltre che di far comprendere che la storia ha subito, e continuerà a subire, dei cambiamenti importanti.

Quello che ci ha fatto piacere è stato vedere Caith Sith e Yuffie fare finalmente il loro debutto all’interno del party (per quanto la giovane era già stata introdotta nella espansione Intermission), così come constatare che Cosmo Canyon, il Gold Saucer, Costa Del Sol e le gare di Chocobo, saranno presenti anche in questo nuovo corso dell’opera.

I più attenti, inoltre, avranno notato che anche il flashback di Zack e Cloud sarà presente i questo nuovo episodio, anche se non ci è dato ancora sapere come, e se, sia cambiata la storia dell’iconico amico di Cloud.

Interessante, infine, notare che le mappe sembrano molto più ampie rispetto al precedente capitolo, con la possibilità i spostarsi al loro interno sia volando sul dorso di un Chocobo, che muovendosi con veicoli di differente tipologia.

Il colpo di scena più importante, però, rimane l’aver rivelato la data d’uscita, fissata per il prossimo 29 Febbraio 2024 (non si poteva scegliere una data migliore in un anno bisestile).

Per quanto riguarda le edizioni, invece, saranno ben 5 (fra fisiche e digitali) e si discosteranno poco da quelle viste per il precedente capitolo.

Al netto della Standard Edition, disponibile in formato fisico e digitale al prezzo di 79,99€, saranno disponibili anche la Deluxe Edition, che conterrà una steelbook, la copertina reversibile per la jewelbox, la mini-soundtrack su CD e l’artbook ufficiale, tutto al prezzo di 99,99€ e una imponente Collectors Edition, la quale aggiunge ai contenuti della deluxe edition, una statua alta 48 centimetri raffigurante Sephiroth, in una delle scene più iconiche di Final Fantasy VII. Il tutto alla modica cifra di 379,00€.

La Deluxe edition, inoltre, conterrà, sia nel formato digitale che in quello fisico, una serie di contenuti digitali che includeranno: Moogle Trio Summoning Materia, Magic Pot Summoning Materia, Reclaimant Choker, Orchid Bracelet e il Midgar Bangle Mk. II. L’avere sulla console i salvataggi di Final Fantasy VII Remake e di Intermission, permetterà inoltre di ottenere altri bonus esclusivi al momento dell’avvio del gioco.