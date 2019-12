Final Fantasy VII Remake: la demo permetterà di giocare 7 scenari?

Qualche giorno fa è spuntata sulla reta la notizia del presunto rilascio di una demo di Final Fantasy VII Remake. Il leak svelato da Gamstat non ha portato alla luce troppe informazioni ma si è limitato a far spargere la voce della volontà da parte di Square Enix di pubblicare una demo pubblica di uno dei videogiochi più attesi del 2020.

Ora, un utente di Reddit ha dichiarato che questa demo può essere scaricata in modo non ufficiale, e nonostante non possa essere giocata al momento, è possibile controllare i file al suo interno. Innanzitutto la demo sembra essere diversa rispetto a quella proposta durante lo scorso E3 e durante la scorsa Gamescom, proponendo al pubblico qualcosa di effettivamente nuovo che non è stato ancora possibile giocare.

Una delle informazioni più interessanti trovate nei file di gioco della demo però sembra essere la presenza di ben 7 scenari giocabili. Al momento non è ancora chiaro però quali siano questi scenari e cosa proporranno al loro interno, ma, anche se si tratterà per la maggior parte di cutscenes, sono sicuramente più di quelle viste nella demo giocabile che è stata portata da Square Enix in vari eventi nel corso del 2019.

Attualmente non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo a questa demo, perciò servirà ancora un pò di pazienza per capire se un giorno verrà effettivamente rilasciata da Square Enix. Vi ricordiamo che Final Fantasy VII remake uscirà il prossimo 3 marzo 2020 in esclusiva per PlayStation 4. Siete curiosi di scoprire cosa nasconderà questa demo?