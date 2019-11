Final Fantasy VII Remake: la modalità Classica renderà il gioco più facile

Nuovo aggiornamento su Final Fantasy VII Remake da parte di Square Enix che in vista del rilascio di questa attesa versione del settimo capitolo della saga continua a fornire nuovi dettagli sui tanti aspetti che riguardano il gameplay. L’esistenza di una modalità meno orientata all’azione e più simile all’originario ATB (Active Time Battle) a turni era stata già resa nota ma dettagli in più arrivano direttamente dall’account Twitter ufficiale.

In qualsiasi momento del gioco accedendo alla schermata delle opzioni di Final Fantasy VII Remake sarà possibile cambiare l’impostazione del combattimento nella nuova versione o in una più simile a quella del gioco originale. Dalla schermata pubblicata oggi sembra che questo aspetto sarà legato al grado di sfida. Come si può vedere dalla schermata selezionando la modalità Classica il personaggio controllato dal giocatore attaccherà e difenderà in automatico dando la possibilità di selezionare le singole azioni come avveniva nell’originale con l’ATB. C’è però un dettaglio per certi versi inatteso.

La modalità Classica del sistema di battaglia è infatti, in maniera piuttosto insolita, inserita tra i livelli di difficoltà. Come viene chiarito esplicitamente dalla descrizione selezionando questa modalità il livello di difficoltà sarà uguale a Facile. Se dunque si cercherà un livello di sfida più alto bisognerà per forza selezionare Normale e allo stesso tempo rinunciare all’impostazione classica dei combattimenti.

Probabilmente non era proprio quello che ci si aspettava. Per quanto apprezzabile l’idea di inserire la modalità Classica essere costretti a giocarla solo con livello di difficoltà facile sembra in parte vanificare gli sforzi in questo senso. Chiaramente questo è quello che è possibile dedurre da una singola schermata e per una valutazione definitiva servirà ovviamente aspettare l’uscita. Ricordiamo che l’arrivo di Final Fantasy VII Remake è previsto per il 3 marzo 2020.