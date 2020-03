Final Fantasy VII Remake: subito scontato su eBay a 49€!

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile in sconto il preorder dell’attesissimo Final Fantasy VII Remake, un vero e proprio rifacimento del gioco originale del 1997, non solo completamente ricreato dal punto di vista estetico, ma anche approfondito dal punto di vista narrativo tanto che, come saprete, quello che uscirà sarà solo il primo capitolo di una serie ancora in via di sviluppo! Ebbene, venduto generalmente al prezzo di ben 74,99€, Final Fantasy VII Remake è in offerta su eBay a soli 49,90€, con uno sconto di ben 25,09€ il che, per un titolo ancora in preorder non è affatto male!

In arrivo su PlayStation 4 il prossimo 10 Aprile, Final Fantasy VII Remake si è presentato in gran forma quando, proprio di recente, una demo del gioco ha fatto la sua comparsa su PS Store, mandando in visibilio i fan! Del resto, stiamo parlando di un gioco che i fan attendono sin dal lancio di una celebre tech demo che Sony e Square Enix svilupparono per mostrare le potenzialità di PlayStation 3, anche se all’epoca quel video fu solo un orpello promozionale e nulla più. Per fortuna oggi le cose sono diverse, e Final Fantasy VII Remake non solo si appresta a diventare realtà ma, anzi, sembra già chiaro che si tratterà di un titolo must buy capace di competere con la bellezza e la profondità del titolo originale! Un gioco da avere, specie se si considera l’offerta che vi proponiamo oggi che, come avrete notato, deprezza pesantemente il gioco permettendovi di risparmiare ben 25 euro sul prezzo originale.

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy VII Remake «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!