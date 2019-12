Final Fantasy VII Remake: trailer in arrivo ai The Game Awards

Uno dei titoli indubbiamente più attesi per l’anno prossimo è senz’ombra di dubbio Final Fantasy VII Remake, rivisitazione in chiave moderna del capolavoro realizzato dai ragazzi di Square Enix, uscito ormai più di vent’anni fa sulla prima PlayStation.

Nel corso della giornata di oggi, la stessa compagnia Square Enix ha annunciato che verrà mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake, in occasione in particolare dei The Game Awards 2019, che si terranno stanotte, ormai tra pochissime ore.

Il trailer che verrà presentato stanotte si focalizzerà, in particolare, sulla figura di Cloud Strife, il protagonista del gioco. Non ci resta dunque che attendere impazientemente l’evento, che sarà presentato da Geoff Keighley, confidando ovviamente in ulteriori annunci a riguardo. Vi ricordiamo che proprio in occasione dei The Game Awards verrà eletto il Game of The Year, tra Death Stranding, Luigi’s Mansion 3, Control, Resident Evil 2, The Outer Worlds, Super Smash Bros. Ultimate e infine Sekiro Shadows Die Twice.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo 2020, in esclusiva per PlayStation 4. E voi, assisterete ai The Game Awards 2019 in diretta? Quali annunci aspettate con trepidazione, in particolare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!