Final Fantasy VII The First Soldier, confermata la finestra di lancio

Quando Final Fantasy VII The First Soldier venne annunciato, fu ricevuto con non poco criticismo. Si tratta infatti del battle royale mobile di Final Fantasy VII Remake, ed è più che immaginabile la motivazione per cui non tutti gli appassionati della serie ne sono rimasti contenti. Oggettivamente, però, si tratta comunque di un’opera interessante e che senza dubbio vorremo provare, e finalmente abbiamo un’indicazione su quando potremo scaricarla sui nostri smartphone.

Durante il Tokyo Game Show 2021, Square Enix ha rivelato che Final Fantasy VII The First Soldier sarà rilasciato durante il mese di novembre 2021. Viene svelato anche che la pre-registrazione per ottenerlo al giorno del lancio partirà durante ottobre, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali su specifiche date di lancio. Tuttavia, durante il TGS Square Enix ha mostrato anche ulteriori novità sul titolo, presentandolo come un’opera molto più complessa di quanto molti immaginavano.

Prima di tutto, ci sarà il supporto totale al controller, una modalità di allenamento e anche un “tutorial migliorato”, sebbene non sia chiaro a cosa si riferisca. Durante la diretta dedicata al titolo, che potete vedere di seguito, viene mostrata una duratura sessione di gameplay durante la quale è stata svelata anche la classe del Ninja, la quinta annunciata finora oltre a quella del Monaco, Ranger, Stregone e Guerriero.

Final Fantasy VII The First Soldier si collegherà in modo diretto anche ad alcuni luoghi e situazioni del capitolo principale: durante la diretta è stata mostrata anche la casa di Aerith, per farvi un esempio. Ricordiamo a tutti che il titolo sarà disponibile durante il mese di novembre 2021 su dispositivi Android e iOS, pubblicato simultaneamente in tutto il mondo. Fateci sapere se darete un’occasione a Final Fantasy VII The First Soldier con un commento in calce!