Final Fantasy vs Persona: fan dei JRPG si scontrano in uno scenario da wrestling

Dall’alba dei tempi gli appassionati si schierano dalle parti che più preferiscono sia per quanto riguarda le console, che per le saghe storiche che sopravvivono ancora oggi. La console war, purtroppo, è sempre una tematica in trend, ma i fan spesso e volentieri “combattono” per difendere anche quelli che sono i propri brand preferiti. Tra i più longevi, il genere dei JRPG è pieno di franchise ben più che decennali, e tra questi troviamo saghe come quelle di Final Fantasy, Dragon Quest, Persona, Tales of e moltissime altri.

Partendo da questa premessa, ha sicuramente del curioso quanto successo di recente durante un’esibizione di wrestling negli Stati Uniti. Nel corso di questi eventi capita spessissimo che vengano inquadrati gli spalti, e ora che la gente è tornata a ghermirli dopo il Covid, sono tornati anche i vari cartelloni che incitano i vari lottatori preferiti dai fan. Solo che, questa volta, alcuni fan dei JRPG hanno sventolato cartelloni contro alcune delle saghe JRPG più storiche come Final Fantasy e Persona.

“Persona 5 fa schifo” si può leggere in uno di questi cartelloni, oppure c’è chi difende il proprio JRPG preferito con cartelloni che affermano che “Final Fantasy VIII è sottovalutato”. Questa battaglia a suon di scritte è avvenuta sugli spalti della AEW, la All Elite Wrestling, una lega che dopo il periodo di pandemia è tornata ad aprire le porte al pubblico, e lasciatecelo dire, ci aspettavamo di tutto tranne che vedere uno scambio di battute del genere tra gli appassionati.

There is a RPG war brewing in wrestling shows pic.twitter.com/ZqsQPT2GAd — Rafael @ Digital Devil Saga (@RRIVERA992011) July 8, 2021

Il motivo di questo “sfogo” da parte dei fan del wrestling (e anche dei JRPG a questo punto) non è per nulla chiaro al momento, ma sembra un qualcosa che è stato organizzato a puntino prima dell’evento da alcuni appassionati per fare un po’ di show all’interno dello show.