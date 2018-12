Final Fantasy X-3: Kitase parla dell’opera e di un’illustrazione di Yuna e Tidus

Square Enix ha tenuto uno speciale broadcast riguardo a Dissidia Final Fantasy NT durante il quale i fan hanno potuto ammirare un’illustrazione di Tetsuya Nomura (conosciuto anche come creatore della serie Kingdom Hearts) chiamata “Tidus e Yuna in età avanzata”. Inoltre, è stato possibile scoprire qualche dettagli riguardo a Final Fantasy X-3.

Durante il programma, infatti, la doppiatrice Marika Kouno, grande fan di Final Fantasy X, ha chiesto se fossero stati presi in considerazione altri seguiti, o anche solo un’espansione, del gioco, oltre a X-2.

Yoshinori Kitase ha affermato: “Attualmente, la storia più avanzata di Final Fantasy X è registrata all’interno del voice drama della HD Remaster, ma quando abbiamo deciso di includerlo tutto lo staff ha iniziato a pensare a cose come ‘Non vorresti realizzare Final Fantasy X-3?’ Purtroppo, molti di loro erano impegnati su altri progetti, quindi non è stato possibile realizzarlo.”

Testuya Nomura ha realizzato un’illustrazione mostrata durante l’esibizione per il 30° anniversario di Final Fantasy che si è tenuta a Tokyo quest’anno. Takeo Kujiraoka, ovvero il director di Dissidia Final Fantasy, ha detto: “Ci sono state alcune richieste per la trasformazione di queste illustrazioni in veri costumi, e quando l’ho chiesto a Nomura-san, lui ha risposto: ‘Prima realizza Final Fantasy X-3!’ al che io ho risposto ‘Okay!’.”

Kitase ha poi aggiunto: “Per ora, spero che i fan guardino l’illustrazione e pensino ‘Chissà cosa potrebbe succedere in Final Fantasy X-3?'”. Voi vi state facendo la stessa domanda?