Final Fantasy XIV: DLC e update subiranno ritardi a causa del Coronavirus

Ogni giorno che passa i problemi causati dal Coronavirus al mondo videoludico sono purtroppo sempre maggiori e, dopo aver assistito a diversi rinvii di opere anche attesissime, è ora Final Fantasy XIV ad andare incontro ad un deciso rallentamento a causa dell’attuale situazione. DLC ed aggiornamenti del titolo, infatti, subiranno per tali motivi dei ritardi rispetto alla schedulazione originale.

La patch 5.25 non subirà fortunatamente ritardi, essendo stata quasi completata prima di tale situazione, ma coi futuri aggiornamenti si registreranno purtroppo numerosi ritardi. Ad annunciare le problematiche legate al Coronavirus è stato nientepopodimeno che Naoki Yoshida, il director di Final Fantasy XIV, tramite una lettera ai fan dell’opera.

Il director ha infatti comunicato: “Final Fantasy XIV dipende molto dai suoi partner in tutto il mondo e per questo dobbiamo accettare la situazione che ci saranno significativi cambiamenti nella nostra schedulazione. Questo per i seguenti motivi:

Ritardi nella consegna di assets grafici dovuti alla chiusura di diverse città in Asia, Nord America e Europa;

Ritardi nelle operazioni di voice recording a causa della chiusura di diverse città europee;

Ritardi nei task di sviluppo del team di Tokyo dovuti al dover lavorare da casa con le conseguenti limitazioni;

Ridotta capacità operativa dei team di produzione e controllo qualità a causa del lavoro da casa con le conseguenti limitazioni.”

Yoshida ha inoltre avvertito come potrebbero esserci anche delle problematiche legate ai server, in quanto anche in questo caso il team di manutenzione è costretto allo smart working. La risoluzione di bug, infine, sarà purtroppo più lunga del solito a causa dei medesimi motivi.

Che ne pensate dell’attuale situazione e di come essa stia pesantemente impattando sul settore videoludico, vi siete già scontrati con qualche problematica di questo tipo?