Final Fantasy XIV: un nuovo showcase e novità in arrivo

Tramite l’account ufficiale del gioco, è stato annunciato su Twitter un nuovo evento Showcase di Final Fantasy XIV, previsto per il prossimo anno. L’appuntamento è per il 5 febbraio 2021 alle 17:30 americane – dunque, per il fuso orario, alle 02:30 del 6 febbraio 2021 in Italia – e sarà a tutti gli effetti una vetrina di annunci interessanti. Inoltre, sarà possibile assistere all’evento in lingua giapponese o in lingua inglese.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’evento, ma la software house stessa ha dichiarato che, proprio in quella circostanza, saranno rivelati al grande pubblico una serie di annunci interessanti. Considerando che i vari appuntamenti che riguardano Final Fantasy XIV erano stati ridimensionati o cancellati, a causa dell’attuale pandemia, questa notizia ha riacceso lo spirito di molti fan.

https://twitter.com/FF_XIV_EN/status/1332325139011280897

Altresì, sappiamo che per questo dicembre arriverà la patch 5.4 di Final Fantasy XIV per il DLC Shadowbringers, uscito a giugno 2019, ma al momento Square Enix non ha annunciato su quale piattaforma potrà essere seguito. Le ultime tre espansioni di Final Fantasy XIV, ovvero Heavensward , Stormblood e Shadowbringers sono state rivelate tutte tra il mese di ottobre e novembre del 2014, 2016, e il 2018. Sicuramente, se non fosse stato per le problematicità legate all’attuale pandemia, questa patch sarebbe arrivata prima. Tuttavia, sembra proprio che sarà così corposa da tener tranquillamente occupati i giocatori fino al prossimo annuncio.

Attualmente, Final Fantasy XIV è disponibile per PlayStation 4 e PC, ma un’altra buona notizia è che il produttore e regista del gioco, Naoki Yoshida, ha espresso il desiderio che Final Fantasy XIV arrivi su PS5, senza escludere un possibile approdo anche nell’universo Xbox. Sarebbe interessante giocare al titolo godendo dei miglioramenti delle console di nuova generazione. E voi, cosa sperate di vedere nel prossimo showcase recentemente annunciato?