Final Fantasy XV: la versione per Google Stadia presenta contenuti speciali

Fa quasi strano pensare che sono passati ben 4 anni da quando il quindicesimo capitolo di Final Fantasy arrivò nei negozi. Sicuramente tra tutti i giochi della serie Final Fantasy XV non fu accolto in maniera proprio tranquilla da parte dei fan che criticarono le varie scelte del team di sviluppo. Tuttavia con l’andare dei mesi il titolo riuscì ad correggere le proprie imperfezioni rendendosi degno di essere giocato e apprezzato. Anche i giocatori in possesso di Google Stadia potranno testare con mano quest’esperienza Square Enix godendo anche di qualche sorpresa.

Proprio la versione dedicata al servizio in streaming di Google presenta dei contenuti speciali inediti. Oltre i vari DLC della Royal Edition, il gioco conterebbe una nuova modalità di gioco paragonabile alle varie “challenge mode”. Saranno delle semplici sfide che diversificheranno il gameplay di Final Fantasy XV. Le modalità in questione sarebbero Challenge Rally, Expert Duel, Endless Magitech Armor e Magna Fight.

#FinalFantasy XV is OUT NOW on @GoogleStadia!

The #Stadia version of #FFXV includes all the DLC Episodes, the Royal Pack & Comrades, as well as an opportunity to put yourself to the test and take on four brand-new Crazy Challenges!

November 19, 2019